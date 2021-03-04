«Тадж-Махал в Агре штата Уттар-Прадеш был временно закрыт и туристы были эвакуированы после того, как в четверг утром звонок о бомбе вызвал панику.

В полицию поступил звонок о каком-то взрывном устройстве, заложенном у культового памятника 17-го века», — пишет издание.

Около 9 часов утра в четверг неизвестный позвонил по номеру экстренного реагирования полиции штата Уттар-Прадеш и заявил, что внутри памятника, который охраняется археологической службой Индии (ASI) и вооруженным персоналом CISF, заложена бомба. Туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы.

"Сразу же наш саперный отряд и другие группы провели тщательный обыск помещений. Ничего подозрительного не было обнаружено, и проверки почти закончены», — сообщили представители полиции.

Дворец Тадж-Махал после полугодового закрытия из-за COVID-19 был вновь открыт для туристов в сентябре прошлого года с соблюдением строгих правил безопасности. Допустимое ежесуточное количество посетителей ограничено до 5 тыс. человек, что составляет четверть от обычного числа гостей до пандемии.