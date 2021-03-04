"Сейчас — с улучшением эпидобстановки, настало время возобновить рейсы. Губернатор поставил перед нами конкретную задачу — сделать это в короткие сроки", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Рейс вернули по настоятельным просьбам жителей Охинского района, для которых "связь с материком так же важна, как и связь с областным центром".

Цена на билет в одну сторону, благодаря субсидии из областного бюджета, сохранится на прежнем уровне — 5 тыс. 840 рублей. Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

"Возобновление полетов на данном направлении позволит повысить транспортную доступность северной части Сахалина с материком, а также значительно сократит время в пути для пассажиров", — отмечает пресс-служба.