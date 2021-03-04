"В здании площадью 41,9 тыс. кв. метров разместится 1152 апартамента. На первом этаже обустроят помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы, где могут открыться кафе и магазины", — говорится в сообщении.

В подземной части здания появятся индивидуальные кладовые для жильцов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут парковочные места.

Как отмечается, завершить строительство гостиницы планируется до 4 декабря 2023 года. Возведением объекта будет заниматься "Специализированный застройщик "Пятницкое шоссе-3".

Мосгосстройнадзор установит контроль за соблюдением на стройке противоэпидемических требований.