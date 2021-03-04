Ранее сообщалось, что Ростуризм выработает в РФ единые стандарты для оказания гостиничных услуг по системе "все включено", полюбившейся российским туристам на зарубежных морских курортах.

Сейчас у российских отелей нет единых стандартов для работы по системе "все включено". Так, в одной гостинице это может быть еда пять раз в день, в другой – 24 часа в сутки, в третьей – с алкогольными напитками, сервисами и услугами для детей и взрослых.

"Все больше отелей в России переходят на эту систему. Услуга востребована, потому что туристы готовы заплатить больше за путевку "все включено", понимая, что на отдыхе им уже ничего не придется доплачивать. Инициатива государства очень своевременная", — отметила Тюрина.

По ее словам, система all inclusive выгодна и отелю, и туристам, поскольку предварительно оплаченный продукт всегда дешевле для гостиницы. Соответственно, и потребители платят меньше.

"Такую систему можно вводить в любых отелях, где не менее 100 номеров, развитая инфраструктура и обязательно закрытая территория – чтобы бесплатными услугами не могли пользоваться посторонние. "Все включено" подразумевает не только питание, но и развлечения, спорт, оздоровление, образовательные услуги", — рассказала Тюрина.

Она напомнила, что на российском рынке сейчас представлены два формата – "все включено" и "ультра все включено".

"Работа над стандартами сейчас может идти по нескольким направлениям. Можно стандартизировать набор услуг, что довольно сложно, потому что все отели очень разные. А еще лучше заниматься не набором услуг, а правилами их предоставления. Нужно точно описать формат, чтобы у отельера не было возможности слукавить, а потребитель мог сопоставить предоставление одинаковых услуг в разных отелях. Возможно, решение лежит на стыке этих двух подходов", — считает эксперт.

Кроме того, по ее мнению, можно сделать до пяти форматов "все включено": от простейшего набора услуг ("шведский стол") до "ультра все включено", когда в стоимость проживания входят импортные спиртные напитки и многие другие услуги.

"Сейчас постояльцам отелей просто говорят, что есть, например, 50 услуг на территории, из них 30 платные, 20 – бесплатные. Списки эти огромные, туристам довольно тяжело ориентироваться, какая-то унификация, стандартизация здесь должна быть", — заметила Тюрина.

По ее словам, сейчас на российских курортах по системе "все включено" работают 10-15% средств размещения (в Краснодарском крае – 20-30%), и последние два года эта доля остается стабильной.