"Мы ожидаем, что спрос начнет расти, как только будут сняты туристические ограничения вслед за массовой вакцинацией и тестированием, — заявил главный исполнительный директор компании Карстен Шпор. — Мы готовы ввести в работу до 70% наших докризисных мощностей в краткосрочной перспективе, если спрос повысится".

Чистый убыток Lufthansa в 2020 году составил 6,7 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,2 млрд евро годом ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали годовой чистый убыток авиакомпании на уровне 6,24 млрд евро.

Выручка Lufthansa в прошлом году упала на 63%, до 13,59 млрд евро. Убыток без учета процентных и налоговых выплат, а также разовых факторов, составил 5,45 млрд евро против скорректированной EBIT в 2,03 млрд евро годом ранее.

В настоящее время Lufthansa ожидает, что в 2021 году она будет использовать от 40% до 50% докризисных мощностей, что ниже предыдущего прогноза в 40-60%.

При этом Шпор предупредил, что даже к середине текущего десятилетия авиакомпания, вероятно, сможет ввести в работу лишь 90% докризисных мощностей. Ранее Lufthansa ожидала полного восстановления рынка авиаперевозок к 2024 году.

Акции Lufthansa прибавляют в цене 1,2% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 11%.