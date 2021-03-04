Так, "Уральским авиалиниям" разрешены рейсы в Баку (Азербайджан), Ереван и Гюмри (Армения), Минск (Белоруссия), Ларнаку и Пафос (Кипр), Подгорицу и Тиват (Черногория).

Авиакомпания "Азимут" допущена к полетам в Ереван. Перевозчику "Северный ветер" разрешены рейсы в Минск, а также чартеры летом 2021 года в Будапешт (Венгрия).

Как сообщили "Интерфаксу" в аэропорту "Храброво" в настоящее время данные и другие авиакомпании не выполняют регулярных рейсов за рубеж.

АО "Аэропорт "Храброво " входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года аэрокомплекс увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.