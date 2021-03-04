"Чтобы не допустить, что действующая полоса не принимает (воздушные суда — ИФ), а новой еще нет, мы попросили сдвинуть (сроки реконструкции — ИФ), возможно даже на 2021 год", — сообщил губернатор журналистам в четверг. По его словам, Мишустин поручил министерствам "внимательно этим вопросом позаниматься" еще раз вместе с Росавиацией.

В настоящее время обновление ВВП в Барнауле включено в план федеральной программы на 2025 год.

"В целом необходимо до 10 млрд рублей для создания нового аэродромного хозяйства", — сказал Томенко.

Предполагается, что рядом с действующей ВВП будет построена новая, а действующая станет рулежной дорожкой.

Холдинг "Новапорт" (принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко) в свою очередь планирует построить в аэропорту Барнаула новый терминал за 3 млрд рублей. Для этого между регионом и холдингом планируется перераспределить доли владения аэропортом.

В 2019 году край и "Новапорт" договорились, что АО "Авиапредприятие "Алтай" " (управляет аэропортом Барнаула) разместит допэмиссию акций, в результате которой доля региона в АО снизится с 52% до 25%+1 акции, а доля "Новапорта" возрастет с 48% до 75% "минус" 1 акции.

Реализация этих договоренностей находится на этапе подготовки к проведению оценки рыночной стоимости 100% пакета акций АО. Авиапредприятие "Алтай" объявило запрос предложений для проведения этой оценки. Итоги планируется подвести 18 мая.

Для "обеспечения надлежащего исполнения обязательств" инвестора после увеличения пакета "Новапорта" акции дополнительного выпуска "будут переданы правительству Алтайского края в залог до момента введения нового аэровокзального комплекса в эксплуатацию", сообщали в Минтрансе региона.