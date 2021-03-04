"Провел рабочую встречу с компанией "Новапорт", которая в рамках совместного предприятия "АБС" занимается реконструкцией аэропорта в Магадане. Еще раз сверили график работ. Дизайн-проект будет готов в течение трёх месяцев, и колымчане смогут посмотреть и обсудить его. Параллельно идёт подбор лучших исполнителей на выполнение строительства и монтажа", — написал он.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщала, что строительство нового пассажирского терминала аэропорта Магадана начнется в середине 2022 года, его окончание и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2025 года.

Инвестиционное соглашение было подписано между выигравшим соответствующий конкурс ООО "АБС Магадан" (совместное предприятие "Новапорта" Романа Троценко и "Аэропортов регионов" Виктора Вексельберга) и Корпорацией развития Магаданской области.

Инвестор взял на себя обязательства по строительству нового пассажирского терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров с суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры. Терминал будет оснащен двумя телетрапами. Запланировано строительство привокзальной площади с парковкой на 300 машиномест. В соответствии с условиями соглашения "АБС Магадан" также инвестирует в оснащение грузового комплекса с пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.

Размер инвестиций должен быть не менее 4,298 млрд рублей, говорилось в конкурсной документации. Победитель в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акция АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за Магаданской областью.