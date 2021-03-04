"Республика Бурятия приобретет 38 861 штуку обыкновенных акций АО "Авиакомпания "Аврора", что составляет 5% уставного капитала, за символическую сумму — 10 копеек", — отметил зампред правительства региона по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что по директиве правительства РФ Корпорации развития Сахалинской области передан пакет акций для передачи в собственность 10 субъектов Дальнего Востока по 5% акций от уставного капитала авиакомпании "Аврора".

Таким образом, в управлении дальневосточной авиакомпанией примут участие все регионы Дальнего Востока, Минвостокразвития и Минтранс РФ.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому ПАО "Аэрофлот" в конце 2020 года передало ее контрольный пакет акций (51%). Авиакомпания в 2020 году перевезла почти 796 тыс. пассажиров, что в 2 раза меньше, чем в 2019 году.