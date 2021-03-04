"Ежегодно показатель турпотока региона находился на уровне 2,2 -2,3 млн туристов, экскурсантов и тех, кто посетил наши санаторно-курортные и туристические объекты. В 2020 году он снизился более чем на 40% и оценивается нами на уровне порядка 1,3 млн человек", — сказал губернатор.

Также на четверть упали объёмы оказанных платных услуг в туристической и санаторно-курортной отрасли. Падение напрямую связано с пандемией коронавируса, которая также отразилась на других отраслях. "Общепит вообще просел более чем на 20%", — продолжил Томенко. Товарооборот региона снизился на 8%, платные услуги — на 7%.