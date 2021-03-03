"Общий объем инвестиций, которые планируется к 2027 году привлечь в этот проект, — 14 млрд рублей. Из них порядка 10 млрд — это средства инвесторов, порядка 3 млрд с небольшим — это обеспечение инфраструктурой со стороны федерального и, возможно, местного бюджета", — сказал Швейн, слова которого приводятся в сообщении правительства РФ.

На данный момент разработана концепция проекта, предполагающего создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха. Стилистика всех объектов будет едина.

"К 2027 году мы планируем иметь не менее 320 номеров для размещения гостей. Прирост номерного фонда будет осуществляться планомерно — в три этапа. Первая очередь — 80 номеров, вторая очередь — 90 номеров, третья очередь — 90 номеров. При этом стоит отметить, что эти цифры предварительны", — продолжил глава Cosmos Hotel Group.

Так, реализация проекта запланирована начиная с 2022 года. Текущий год должен стать предварительным периодом, когда будет оформлена земля, проведены изыскания и планирование курорта.

На первом этапе — 2022-2023 годы — ожидается завершение строительства автодороги к Каракольским озерам, в также выполнение проектных работ, строительство первой очереди горнолыжных трасс и номерного фонда.

Во время второго этапа — 2024-2025 годы — должен состояться ввод объектов первой очереди, формирование инфраструктуры однодневного туризма, устройство туристических троп, строительство второй очереди номерного фонда и придорожной инфраструктуры.

На третьем этапе — 2026-2027 годы — планируется ввод горнолыжной инфраструктуры, строительство гостиницы на 150 номеров категории 3-4 звезды.

Компания рассчитывает, что после запуска первой очереди проекта "количество соинвесторов, в том числе международных отельных сетей, возрастет кратно".

Cosmos Hotel Group — портфельная компания ПАО АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса, является одним из крупнейших гостиничных операторов в России с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров.