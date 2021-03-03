"Сноубордист из Москвы 1975 года рождения съехал с трассы, попал в непогоду и застрял в снегу. Спасатели помогли мужчине выбраться на маркированную трассу и сопроводили до базы МЧС", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время жизни сноубордиста ничего не угрожает

Как сообщалось, сообщение о том, что в Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус потерялся сноубордист, поступило в Центр управления в кризисных ГУ МЧС России по КБР 3 марта в 17:10. На поиски мужчины выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС.