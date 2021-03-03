С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет с пяти до семи в неделю.

Так, авиакомпания "Россия", выполняющая в зимнем расписании рейсы в Сочи с частотой один раз в неделю, с 4 марта вводит допрейсы по четвергам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 0:05. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

Авиакомпания "Икар" планирует начать полеты по данному направлению с 6 марта по субботам на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 13:40.

В настоящее время рейсы из Нижнего Новгорода по данному маршруту выполняют авиакомпании "Россия" и Nordwind.

Согласно расписанию нижегородского аэропорта, авиакомпания Nordwind выполняет полеты в Сочи 4 раза в неделю, "Россия" — один.