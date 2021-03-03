"Выставка вызвала в Подмосковье и стране беспрецедентное внимание. Несмотря на то, что она открывалась в декабре при строгом соблюдении мер безопасности, меньше чем за два месяца ее посетили почти 35 тысяч человек. Не все еще жители Московской области смогли на ней побывать, поэтому нами принято решение продлить ее до 27 июня 2021 года. Тем более что, эту инициативу поддержали коллекционеры и кураторы выставки", — привели в пресс-службе слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

В ведомстве отметили, что после 11 апреля на выставке будет проведена небольшая реэкспозиция, которая позволит показать посетителям несколько новых работ.

Выставочный проект, открывшийся в музее "Новый Иерусалим" 24 декабря 2020 года, представляет произведения XVI-XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России.

Работы Брейгелей на выставке дополняет ряд произведений их современников — широко известных фламандских и голландских авторов, многие из которых показаны российской публике впервые.

"Мы постепенно снимаем ограничения, ориентируясь на обстановку, увеличиваются экскурсионные группы, в музеи возвращается жизнь, и еще больше любителей искусства смогут оценить творения великих Брейгелей", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.