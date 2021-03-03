Доходы средств размещения в столице в 2020 году составили 51,6 млрд рублей – это на 60,8% меньше, чем годом ранее (131,6 млрд). В Петербурге отели заработали всего 16,4 млрд (-64,4%).

При этом доходы гостиниц во всей России упали на 36,5% и составили 363,6 млрд рублей (в 2019 году было 572,7 млрд).

В 2020 году услугами московских отелей воспользовались 6,2 млн гостей – это почти вдвое меньше, чем годом ранее (11,5 млн). В гостиницах Петербурга остановились 2,6 млн постояльцев (-60%).

Загрузка отелей по всей России снизилась на 40,8% и составила 41,8 млн гостей.

Несмотря на резкое падение доходов в 2020 году, в январе Москва стала городом с наиболее загруженными гостиницами в Европе – постояльцами было занято 43,6% мест. Такого результата удалось достичь из-за того, что в столице не вводились жесткие ограничения на время новогодних праздников, в отличие от многих европейских городов.