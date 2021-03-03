"В январе 2021 года гостиницы Москвы были загружены на 43,6% – это самый высокий показатель среди европейских рынков. На втором месте – Баку (26%), на третьем – Санкт-Петербург и Стамбул (24%)", — сообщили в компании.

Там уточнили, что в первую десятку также входят Таллин (15,7%), Манчестер (14,2%), Тель-Авив (13,8%), Белград (13,6%), Мадрид (13,5%) и София (12,9%).

"Москва лидирует по загрузке гостиниц в Европе с ноября 2020 года: тогда отели оказались заполнены на 39%, на втором месте был Стамбул (37,3%). В декабре отрыв российской столицы стал еще больше – 43,3% против 26,3% у гостиниц Стамбула", — отмечается в исследовании.

По сравнению с январем 2020 года снижение загрузки отелей Москвы оказалось самым низким среди других туристических центров Европы (-27,4%). В Санкт-Петербурге загрузка снизилась на 48%. В то же время в Варшаве, Вене, Праге, Будапеште и Братиславе падение составило от 88 до 95%.

"Европа все еще не преодолела очередную волну пандемии, поэтому туристические объекты там ограничены намного больше, чем в России. В частности, в Москве на Новый год не было жестких ограничений, а в Петербурге обошлись краткосрочными мерами", — заметили в компании.

Там добавили, что по сравнению с январем 2020 года в отелях Москвы заметно сократился спрос со стороны иностранных гостей, а также MICE-сегмента (деловые путешественники). Среднемесячная загрузка московских отелей в сентябре-декабре 2020 года была на уровне 40-47%.

"Москва и Санкт-Петербург также вошли в число лидеров по доходности гостиниц на номер — RevPAR. По итогам января столица расположилась на третьем месте ($26,5), Санкт-Петербург – на шестом ($14,5)", — рассказали в компании.

Самую высокую доходность при этом продемонстрировали гостиницы швейцарских Цюриха ($30,6) и Женевы ($27,3), несмотря на достаточно низкую загрузку – 11,9% и 11,2% соответственно. Это произошло за счет самой высокой стоимости номера в Европе: в среднем турист мог снять номер в отеле Цюриха за $257,7 за ночь, в Женеве – за $244.