"Все возвращающиеся или прибывающие в Литовскую республику по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что въезжающему не позднее чем в течение 72 часов перед возвращением в Литовскую республику провели исследование на выявление COVID-19 и был получен отрицательный ответ (ответ серологического анализа на антитела не признается)", — говорится в постановлении правительства страны.

Кроме того, компании обязаны не допускать в транспортные средства пассажиров без результата теста на COVID-19.

Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также лиц до 16 лет, которые следуют через Литву транзитом, переболевших коронавирусом или привитых от него, когда диагноз был подтвержден "на основании положительного результата анализа ПЦР на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела".

До сих пор прибывающие или возвращающиеся в Литву граждане должны были предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за двое суток до прибытия, или сделать этот тест уже в Литве.