Эти меры включают закрытие пабов и баров, ограничение времени работы ресторанов и кафе до 1 часа ночи, ограничение по загрузке торговых центров, гостиниц, бассейнов и пляжей в гостиницах до 70%. Сохраняются также требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

"Решение о продлении ограничений было основано на анализе развития ситуации с COVID-19, а также на данных, свидетельствующих об эффективности усиленных мер безопасности, и на рекомендациях пограничных служб", — говорится в сообщении департамента.

Дополнительные ограничения были введены в Дубае 2 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки после Нового года. Власти страны связали его с большим притоком зарубежных туристов на праздники. Они завезли, в том числе, "британский" штамм коронавируса.

Дубай входит в число немногих зарубежных направлений, открытых для российских туристов. В страну выполняются прямые рейсы, на въезде необходимо предъявить справку о тестировании на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до поездки.

В ОАЭ по состоянию на начало марта зафиксировано почти 400 случаев заболевания, умерли 1,2 тыс. человек.