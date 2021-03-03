Новые маршруты появятся на территории заказников "Кургальский", "Выборгский", "Кивипарк", "Шалово-Перчецкий", "Озеро Мелководное", "Анисимовские озёра", "Сяберский", "Гряда Вярямянселькя" и природного парка "Вепсский лес".

"Для удобства посетителей на всех маршрутах будут обустроены места для отдыха, настилы для прохождения сложных участков, смотровые площадки, установлены эколого-просветительские щиты и указатели направления движения. Все маршруты будут маркироваться в едином стиле в соответствии с утвержденной в 2020 году методикой для маршрутов активного отдыха в Ленинградской области", — отмечается в сообщении.

В областном бюджете 2021 года на эти цели выделено 10 млн рублей.

На особо охраняемых природных территориях региона действуют 25 экологических маршрутов.