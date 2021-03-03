"Китай первым столкнулся с пандемией коронавируса, и первым стал разрабатывать методы борьбы с ней. Первые полгода туристическая отрасль в стране пережила тяжелое время, был полный локдаун. Но постепенно были разрешены поездки сначала внутри провинций, а затем и между ними", — отметил он на онлайн онлайн-конференции "Стандарты безопасности путешествий: запреты, ограничения, рекомендации".

По словам Фолько, главной мерой безопасности остается ношение медицинских масок при посещении любых общественных мест.

"Кроме того есть контроль температуры – причем, сегодня это уже примитивные градусники, а дистанционные сканеры, которые могут отслеживать температуру всего потока людей. Не создается никаких барьеров на входе: человек проходит, а его температура отображается на экране", — рассказал он.

Еще одно новшество, по словам эксперта, – "код здоровья" для туристов, который формирует специальное приложение для смартфона."Установка приложения обязательна для всех. В разных провинциях программы отличаются, но используют при этом одну базу. Название приложения в Пекине — Health Kit", — сообщил он.

Программа отслеживает маршрут движения с помощью сетей мобильной связи и данных, собранных самим приложением, а также отображает информацию о тестах и прививках от COVID-19. Иностранные граждане в Китае могут зарегистрироваться в приложении по номеру паспорта.

"На входе в музей будет висеть QR-код, который вы сканируете. Если вы вскоре после посещения музея заболеете коронавирусом, программа оповестит людей, которые находились с вами в музее одновременно", — пояснил Фолько.

Он добавил, что многие объекты показа в Китае сейчас также ввели онлайн-продажу билетов, что помогает контролировать количество посетителей.

Ранее сообщалось, что число посетителей достопримечательностей Пекина в период празднования Китайского Нового года вернулось к доковидному уровню. Туристов не отпугивают строгие меры безопасности. Выручка туристических объектов города выросла в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.