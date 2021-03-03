"Планируем, (интерес иностранцев к Северу — ИФ) есть. Конечно, тут многое зависит от качества развития инфраструктуры. Интерес к Северу — одна из тенденций мирового туризма", — сказал Корнеев журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время вопрос привлечения иностранцев обсуждается с Финляндией, Швецией и другими балтийскими странами.

"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Маршрут объединяет самые исторически значимые области и города, включая Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Ленинградскую область, Вологду, Карелию, Ненецкий АО, Великий Новгород, Республику Коми, Псков, Мурманскую область.