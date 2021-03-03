"Мы работаем в обычном режиме. Посетителей принимаем. Но шенгенские визы выдаем только в ряде исключительных случаев, поскольку в Германии все еще действуют ограничения на въезд", — сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве Германии в Екатеринбурге.

Так, выдать визу в ФРГ могут медицинскому и научно-медицинскому персоналу и представителям сферы ухода за престарелыми, сезонным работникам сельского хозяйства, работникам в сферах товарных перевозок и транспорта, моряками (для проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну).

Кроме того, исключительным случаем являются частные поездки при наличии "экстренной причины семейного свойства" (свадьба, смерть, похороны) представителей ряда стран и другие.

В генеральном консульстве Франции в Екатеринбурге агентству сообщили, что сотрудники также трудятся в обычном режиме: здесь принимают посетителей и помогают им в решении различных вопросов. Однако оформление визы во Францию производят в визовом центре.

В ограниченном формате начало принимать заявления на визы генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге.

Так, с 1 марта в дипмиссии возобновили временно приостановленную регистрацию заявителей для подачи заявлений на получение долгосрочных виз и пребывания. Однако уже 2 марта данная работа была вновь приостановлен а- в связи с тем, что свободные места для приема заявлений на март были заняты. Повторную регистрацию по цели "обучение" тут проведут 5 марта "по техническим причинам".

Как сообщалось, возможность подачи заявления на оформление визы ранее частично открыло генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге. "Очень ограниченная возможность подачи заявлений на визы B1/B2 для лиц, которые имеют право не проходить визовое интервью, доступна в генеральном консульстве США в Екатеринбурге", — сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.