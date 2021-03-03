Полеты запланированы из аэропорта "Шереметьево". Они будут выполняться на Superjet 100. В Волгоград самолеты будут летать пять раз в день.

"Рейсы в Волгоград и обратно, которые выполнялись ранее на самолетах авиакомпании "Аэрофлот" (Boeing 737-800 и Airbus 320), теперь будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах SuperJet 100. Отметим, что большая часть рейсов (60%) по маршруту Волгоград — Москва (Шереметьево) — Волгоград зимой 2020-2021 года выполнялась именно на этом типе воздушных судов", — говорится в сообщении.

Перераспределение парка воздушных судов происходит в рамках новой стратегии развития компаний "Аэрофлота". В частности, перевозки на внутренних рейсах будут выполняться на самолетах отечественного производства, отмечается в сообщении.