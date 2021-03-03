"Тысячам российских туристов не мешает отсутствие прямого авиасообщения с курятами Египта. Они едут до Каира и затем наземным транспортом добираются до курортов. Египет безусловно можно включить в число востребованных зарубежных направлений", — сказала она.

Ломидзе напомнила, что на данный момент в Египет невозможна продажа турпакетов. Поэтому туристы самостоятельно принимают решение и едут на свой страх и риск.

При этом самые популярные страны у российских туристов, по ее словам, — это Турция, Танзания, Мальдивы, ОАЭ, Куба и Сербия.

"Это те страны, с которыми открыто прямое авиасообщение, и куда возможны турпоездки. Лидирует Турция: востребованы как сити-туры в Стамбул, так и отдых у моря. Затем идут ОАЭ и Мальдивы, которые показали феноменальную динамику прироста – 30%. Россия стала направлением номер один для Мальдив", — сказала она.

По словам Ломидзе, похожая картина и с Танзанией – туристы активно едут на Занзибар.

"Куба тоже показала прирост, правда не такой значительный. Путешественников отпугивали инциденты с тестами на коронавирус – когда по прилету туристы проходили тесты повторно, и часть из них оказывалась положительной", — отметила она.

Ломидзе добавила, что шестое место занимает Сербия. В этой стране нет моря, поэтому туда туристы ехали в сити-туры.

"Еще есть Греция, которая очень лояльно настроена и хочет принимать россиян. Греция ввела квоту в 500 человек в неделю еще осенью. Но кроме теста на ковид туристам там еще нужно находиться в карантине семь дней. Поэтому в число востребованных направлений мы Грецию включить не можем", — сказала она.