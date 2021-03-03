"На рассмотрение экспертного совета (экономической зоны — ИФ) мы представили бизнес-план по строительству, в первую очередь, горнолыжного курорта с общим объемом инвестиций порядка 2,4 млрд рублей", — сказал Светличный.

На территории "Бирюзовой Катуни" инвестор намерен построить до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью порядка 20 км с перепадом высот до 440 метров.

"На данный момент у нас на площадке идут изыскания. В зависимости от их (результатов — ИФ) будем рассматривать несколько вариантов реализации. Общая площадь курорта будет порядка 285 га", — уточнил исполнительный директор.

На встрече с премьером Светличный также озвучил предложение по развитию внутренних автомаршрутов, чтобы туристы на Алтае могли свободно передвигаться, в том числе на общественном транспорте от одной курортной точки к другой.

Ранее об интересе к строительству курорта на Алтае заявлял бизнесмен Аркадий Ротенберг. "Есть у меня некоторые объекты в Крыму, есть в Сочи, есть некоторые объекты на Дальнем Востоке, есть объект, который рассматриваю на Алтае. То есть я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится", — говорил Ротенберг в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" в январе текущего года.

В сюжете гендиректор "Новых вершин" Виталий Кашников отмечал, что в Алтайском крае будет построен горнолыжный курорт общей пропускной способностью до 5,7 тыс. человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новые вершины" зарегистрировано в мае 2020 года в селе Алтайское Алтайского края с основным видом деятельности "строительство жилых и нежилых зданий". Единственным ее владельцем является Светличный. Он же возглавляет ООО "Сфера леса" в Алтайском районе Алтайского края. Последнее ООО, созданное в 2015 году, принадлежит Ротенбергу.

"Сфера леса" собиралась построить в "Бирюзовой Катуни" гостевой комплекс, ориентированный на премиальный сегмент гостей, инвестировав в проект 1,1 млрд рублей. Соглашение о резидентстве "Сферы леса" в особой экономической зоне было подписано в декабре 2016 года. О дальнейшей судьбе этого проекта ничего не сообщалось. Спустя несколько лет, в 2019 году, правительство Алтайского края заявило о планах "Сферы леса" построить детский оздоровительный лагерь. Пока проект не реализован.