"Туристы с нетерпением ждут начала программы, но ее сроки пока не ясны. Ростуризм в последние две недели активно ведет тестирование системы платежей. По предварительной информации, третья акция кешбэка захватит бронирования вплоть до первой декады июня. Что не может не радовать, так как объем броней на этот период чуть ниже, чем в июле и августе, которые и так хорошо продаются. А поддержать потребителя и индустрию в начале сезона было бы прекрасной мерой", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Ломидзе напомнила, что в рамках распродажи можно забронировать и размещение в отелях, и пакетные туры.

"За прошедший год все туроператоры нарастили объем продукта, и число предложений колоссальное. У каждого туроператора сотни предложений, которые попадают под кешбэк", — подчеркнула она.

Первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.