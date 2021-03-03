"Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному: у кого-то более чем на 50%, у кого-то меньше, но в среднем мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования превышает показатели 2019 года на 30%. В топе – Черноморское побережье, на которое приходится более 50% продаж", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Ломидзе, причина такого высокого спроса – в том, что прошлым летом люди столкнулись с дефицитом место в наиболее популярных объектах размещения, и сейчас хотят "отдохнуть там, где планируют, и не искать места в разгар летнего сезона".

"Второе обстоятельство – это цена. На туры по России она снижена сейчас по сравнению с летом процентов на 25-30. И все понимают, что летом цена вырастет не только на эти 25%, но и еще больше. Эти два обстоятельства обусловили огромный интерес и рост продаж по акциям раннего бронирования на внутренних направлениях", — добавила эксперт.

По ее словам, в пятерку самых запрашиваемых направлений на лето вошли также Карелия и Бурятия.

"Благодаря компании TUI Бурятия порвала все рейтинги начиная с лета прошлого года. Это Байкал, это далекое направление, практически Дальний Восток, и самой большой проблемой всегда была стоимость перелета. Ниже 20 тыс. рублей он не стоил. Сейчас тур на неделю стоит 24 тыс. рублей на человека с размещением и несколькими экскурсиями. Поэтому Бурятия в топе и по зимним продажам, и по акциям раннего бронирования на лето", — пояснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что на зарубежных направлениях динамика другая, несмотря на еще более заметное сокращение цен на предварительное бронирование.

"На зарубежных направлениях цены по акциям раннего бронирования снижены на 35-40%, это беспрецедентно низкая цена. Но здесь продажи тормозят два обстоятельства. Туристы надеются, что откроется что-то еще. И смотрят до последнего, не закроется ли то, что мы хотим забронировать. То есть, продажи есть, но динамика сильно отстает от внутрироссийской", — сказала Ломидзе.

Цены на зарубежный отдых, по ее словам, не выросли по сравнению с прошлым годом. Если покупать сейчас тур на лето, в ОАЭ и Турции средняя стоимость отдыха в отеле 3* составляет порядка 40 тыс. рублей на человека за неделю. На Мальдивах и Занзибаре цена начинается от 80 тыс. рублей на человека, это нижний предел. Куба стоит в среднем от 70 тыс. рублей.

"Что касается России, работает рыночная история. Спрос рождает предложение и влияет на цены. Прошлый год и зима показали, что лучше всего продается премиальный сегмент. В нем цена выросла процентов на 15, но на спрос это никак не повлияло. В среднем и бюджетном сегменте рост цент в пределах 10%, что тоже не чувствительно для нашего потребителя. Объекты размещения понимают, что как только начинаешь задирать цену, недополучишь туристов. Поэтому драконовских цен мы не ожидаем", — подчеркнула эксперт.