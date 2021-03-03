В ходе поездки в республику Алтай премьер провел встречу с представителями туристического бизнеса. Один из участников поднял проблему размещения гостиниц в индивидуальных строениях и гостевых домах, которые люди сдают в аренду.

Мишустин согласился, что негативный эффект от слишком строгого запрета в этой сфере тоже может быть, необходимо подумать над этой темой. Он указал, что категория земель и виды разрешенного использования влияют, в том числе, на налогообложение.

"И необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности", — заявил премьер.

Чтобы проработать этот вопрос, он пообещал дать соответствующие поручения Роспотребнадзору, Ростуризму, а также попросил подключиться к этому процессу главу Минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, правила в этой сфере необходимо построить "правильно и разумно".

"Легализация такого бизнеса позволит пользоваться мерами поддержки, льготами, брать соответствующие кредиты, гранты", — добавил премьер.