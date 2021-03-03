Она напомнила, что после апреля-мая 2020 года с рынка ушли порядка 30% турагентств, которые летом не открылись. "Это несколько тысяч предприятий по всей стране. В туроператорской сфере сокращение персонала превышает 30%. Сотрудники видят, что туризм застопорился, денег нет, — и меняют сферу деятельности", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Ломидзе, следующий виток сокращения доходности в туризме может привести к уходу еще части персонала в другие отрасли. "И это большой урон. Кто-то вовсе не может найти работу, это влияет на ситуацию с занятостью в стране. Из этого мы исходили, когда предлагали меры поддержки отрасли", — отметила она.

Главной из возможных мер поддержки Ломидзе назвала отмену налоговых взносов до конца 2021 года, что позволило бы туроператорам "встать полностью на ноги и закрепиться".

"Кроме того, мы предложили снизить взносы и часть налогов для турбизнеса с 2022 по 2025 годы – по аналогии с сектором IT. С учетом задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" эта мера позволила бы довольно быстро выйти на их решение. В противном случае турфирмам будет нужно заниматься только вопросом выживания – снова сокращать персонал, пересматривать систему оплаты труда", — заметила эксперт.

Она напомнила, что если крупные федеральный туроператоры сейчас работают в безусловно правовом поле, то в регионах задействуются схемы, поскольку у компаний стоит вопрос между выживанием и выплатой всех налогов в полном объеме, иногда и с пени.

"Таким образом, наиболее действенной мерой будет отмена налогов до конца 2021 года, а также снижение выплат в ФСС, взносов в ФОТ на 30%, снижение НДС до 7%. Эти меры позволили бы выйти на траекторию роста, которая как решит вопросы нацпроекта, так и даст бизнесу устойчивость", — подчеркнула Ломидзе.