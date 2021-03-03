"Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?", — сказал Мишустин в ходе встречи с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае.

Он заметил, что почти никто из выступающих участников мероприятия не улыбался. По мнению премьера, доклад, представленный с улыбкой, создает совершенно другое настроение.

"Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", — сказал Мишустин.

Глава правительства пожелал участникам встречи реализовать планы по развитию курортов и туристических мест Алтайского края и республики Алтай.