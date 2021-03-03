В январе 2020 года аэропорт Кольцово обслужил 420,348 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток в январе этого года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза.

Грузоперевозки в первый месяц наступившего года составили 756,43 тонны против 1,029 тыс. тонны — в январе прошлого года (снижение на 26,5%).

Как сообщалось, в 2020 году "Кольцово" обслужило 3,55 млн пассажиров, что в 1,8 раза меньше по сравнению с 2019 годом. В пятерку наиболее популярных направлений полетов в прошедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.