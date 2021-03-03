"Я бы хотел вернуться к Телецкому озеру, ведь поручение по его сохранению дал президент РФ. Было два года (на реализацию поручения). 250 млрд рублей из резервного фонда (были выделены). У нас получается, что, к сожалению, до сих пор сооружения (очистные) не построены и деньги возвращаются. Значит есть вопросы к эффективности работы", — сказал Мишустин в ходе встречи с главой республики Алтай Олегом Хорохординым.

Хорохордин сообщил, что прежние средства не были реализованы из-за сложности работ и сложностей, связанных с поиском подрядчиков, поэтому были возвращены обратно в резервный фонд.

"Нужно разобраться с этим. Давайте договоримся так, деньги мы выделим. Мы примем это решение. Мы опять выделим деньги из резервного фонда, и под личный контроль у вас будут все мероприятия", — подчеркнул премьер.

Два года назад в рамках нацпроекта "Экология" республике Алтай уже были выделены средства на реабилитацию Телецкого озера и развитие этой территории. Эти средства планировалось направить на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

Инициатором программы по сохранению и реабилитации Телецкого озера стал президент РФ Владимир Путин, поручивший разработать соответствующую программу.