"Экскурсионные поездки не показали хорошей динамики зимой. В целом экскурсионный отдых находится в более тяжелом положении, чем пляжный или горнолыжный, поскольку до недавнего времени в большинстве объектов показа были серьезные ограничения на прием туристов. Спрос упал на 30-35%", — сказала она.

В частности, до ожидаемых показателей не дотянул Санкт-Петербург. Ломидзе напомнила, что из-за коронавируса в декабре в городе были введены серьезные ограничения для туристов, затронувшие в том числе новогодние праздники.

"Сегодня Петербург – это единственный город в России, который в условиях повышенного спроса на внутренний турпродукт снизил цены для туристов на 40%. Никогда за последние 25 лет нельзя было остановиться в его гостинице 4* на двоих за две тысячи рублей. Мы думаем, что это не может не привести к росту спроса", — отметила Ломидзе.

По ее словам, весна вносит свои коррективы в поведение туристов: оживляется спрос, в том числе и на экскурсионные поездки. "Подтверждение – продажи, которые мы наблюдаем на мартовские праздники. Праздник 8 марта в этом году совпадает с началом масленичной недели", — отметила Ломидзе.

Среди лидирующих направлений, по ее словам, – по-прежнему Краснодарский край. Причем туристы активно интересуются новинками, поскольку 30% из них в 2020 году побывали там не один раз. Также туристы интересуются поездками в Воронеж, Карелию, Ленинградскую область – хотя эти направления раньше не были популярны для отдыха на Масленицу.

"Люди очевидно хотят путешествовать. У всех есть опасения, что в любой момент что-то может закрыться, поэтому туристы стремятся ехать прямо сейчас, и туроператоры это поддерживают", — заключила Ломидзе.