"Зима оказалась успешнее, чем прогнозировали. Пик ожидаемо пришелся на Новый год, но и после 10 января спрос не падал резко. Наиболее активно продавались горнолыжные туры. Прирост по всем основным горнолыжным курортам России составил 10-15%", — сказала она.

По словам Ломидзе, лидером стал Краснодарский край – около 18% прирост. Следом идут Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кемеровская область – Шерегеш (прирост более 10%), затем с большим отрывом идут Хибины.

"По оценке туроператоров, туристы, которые катались на лыжах в Новый год, затем выбирались кататься еще раз на выходные. Мы полагаем, что многие из этих туристов стали возвратными – успех удастся закрепить в 2022 году", — заметила она.