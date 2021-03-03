"Давайте я вам скажу минимум, на который мы рассчитываем, — это 14 млн пассажиров. Конечно, есть цифра более оптимистичная, на которую мы рассчитываем, — 18 млн", — сказал Ванцев журналистам.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 пассажиропоток "Внуково" рухнул на 48%, до 12,6 млн человек. Таким образом, в этом году ожидается рост показателя в диапазоне 11-43%.

Динамика перевозок будет зависеть от темпов открытия международных направлений, сказал Ванцев. "Мы ожидаем, что все-таки начнут открываться с апреля-мая наши партнеры — страны СНГ, прежде всего Узбекистан и Таджикистан. Там эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, чем у нас. У нас она тоже, как вы знаете, стабилизируется, поэтому есть надежда на то, что эти два рынка для нас откроются. Это достаточно большие, емкие рынки", — отметил он.

Все международные рейсы из РФ, по мнению Ванцева, откроются к августу-сентябрю. В этом году полного восстановления рынка авиаперевозок ждать не стоит, "но на следующий год мы смотрим с оптимизмом", добавил он. Большую роль в этом сыграют темпы вакцинации населения, считает бизнесмен.

Отвечая на вопрос о финансовых результатах "Внуково" за 2020 год, Ванцев сказал: "Мы закончили прошлый год без прибыли, но и без убытков. Благодаря государству (поддержке в виде субсидий — ИФ) у нас не было минуса". Льготные "антикризисные" кредиты "Внуково" не привлекало, отметил он. Новое рефинансирование инвестиционного кредита Сбербанка, который аэропорт брал на строительство терминала, в этом году не потребуется.

По итогам прошлого года "Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа" и Utair.