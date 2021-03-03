"Необходимо соответствующее соглашение с Казахстаном заключить, я соответствующее поручение дам Министерству иностранных дел и Ростуризму — рассмотреть необходимые все нормативные акты", — сказал Мишустин на встрече с представителями туристического бизнеса по вопросу развития туризма в Республике Алтай и Алтайском крае.

По его словам, в мире, особенно в Европе, много таких примеров, когда границы между государствами проходят в горах, по живописным местам, привлекающих туристов. "Поэтому существует определенная практика разрешений таких ситуаций", — констатировал он.

Мишустина отметил, что в целом необходимо подумать о создании специальной туристической зоны в районе Белокурихи. Это позволит полностью регламентировать туристическое посещение в рамках международных договоров.

"Не забуду, с Аскаром Маминым переговорю, председателем правительства Казахстана. Мы активно работаем сейчас, хорошие, добрые с ним товарищи, поэтому, я надеюсь, что наши казахстанские друзья пойдут навстречу", — сказал премьер.