Соответствующий документ опубликован на государственном портале нормативно-правовых актов. Проект находится в стадии общественного обсуждения.

"При разработке государственной программы субъекта РФ, муниципальной программы первоочередным является постановка ее цели и задач, измеримых целевых показателей, на основе которых определяются пути, средства и методы их достижения. Цель государственной программы субъекта РФ должна определять конечные результаты ее реализации и соответствовать приоритетам и целям государственной политики. Необходимо избегать множественности целей, поскольку это значительно усложняет структуру программы и создает риск пересечения целей", — следует из рекомендаций.

В Ростуризме также посоветовали при разработке целей и задач государственной программы субъекта РФ, муниципальной программы по развитию отрасли туризма учитывать положения федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ", Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 год, национального проекта по развитию туризма (поручение президента от 9.11.2020) и других документов.

Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил поправки в закон о туристской деятельности, которые позволят субъектам и органам местного самоуправления разрабатывать программы развития туризма, а Ростуризму – методические рекомендации по разработке таких программ. В ходе заседания члены Совфеда говорили о том, что принятие закона позволит повысить качество разработки муниципальных программ в сфере развития туризма.