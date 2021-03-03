"Что касается развития музеев, Минкультуры выступило с инициативой провести "Год музеев и культурного наследия" в 2023 или 2024 году. Подобного тематического года еще не было, и его утверждение могло бы придать мощный импульс развитию музейной сферы, прежде всего, в регионах", — сказала Любимова в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации в среду.

Говоря о ключевых задачах направлениях деятельности министерства, Любимова сообщила, что ведомство готовит стратегию развития библиотечного дела до 2030 года, она уже внесена в правительство.

Кроме того, Любимова сообщила, что ведомство работает над концепцией по развитию отечественного кинематографа до 2030 года, в рамках которого будет поддержано детское, семейное и дебютное кино.

"Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино, причем в данном случае речь идет о 100% поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино. Отдельный вопрос — это возрождение государственных киностудий, выдающихся студий. Ленфильм, Свердловская киностудия, киностудия Горького — мы продумываем для каждой новую принципиально важную для них стратегию развития", — добавила министр.