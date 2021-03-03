"Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма, и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть", — сказал Мишустин.

Он отметил большой туристический потенциал Алтая. "Здесь есть очень много возможностей, которые необходимо развивать", — сказал Мишустин. При этом он добавил, что увеличение туристического потока не должно создавать рисков для природы.

Говоря о транспортной доступности курортов Алтая, Мишустин указал на необходимость развития дорожной инфраструктуры, а также аэропорта.

Он также обратил внимание на серьёзность представителей туристического бизнеса Алтая и призвал их чаще улыбаться.

"Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?", — сказал Мишустин.

Он заметил, что почти никто из выступающих участников мероприятия не улыбался. По мнению премьера, доклад, представленный с улыбкой, создаёт совершенно другое настроение.

"Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", — сказал Мишустин.

Глава правительства пожелал участникам встречи реализовать планы по развитию курортов и туристических мест Алтайского края и республики Алтай.