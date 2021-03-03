"В полном объеме возобновляют работу гостиницы, которые прежде могли размещать только граждане, находящихся в служебных командировках и поездках", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, также снято ограничение по 50% заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том числе, концертов, театральных постановок и других.

Возобновляют полноценную работу парки культуры и отдыха.

Отменено ограничение по количеству посетителей выставочных залов и музеев, а также читальных залов библиотек.

Соответствующие постановления губернатора Ставропольского края опубликованы и вступили в силу.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 47,5 тыс. человек, из них выздоровели 43,6 тыс., умерли более 1 тыс. пациентов.