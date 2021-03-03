"Мы считаем, что система "все включено" (all inclusive) давно зарекомендовала себя в мире и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Такие предложения уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, Крыма и даже в Подмосковье", — сказали в ведомстве.

В то же время, отмечает Ростуризм, у российских отелей нет единых стандартов для работы по системе "все включено". Так, в одной гостинице это может быть еда пять раз в день, в другой – 24 часа в сутки, в третьей – с алкогольными напитками, сервисами и услугами для детей и взрослых.

"Для урегулирования вопроса Ростуризм планирует внести соответствующие изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено" для повышения знания туристов о качестве того продукта, который им предлагает отель. Уверены, что это обеспечит популярность отелей all inclusive в России, особенно, у семейных путешественников", — сказали в ведомстве.

Как стало известно газете "Коммерсантъ", разработку единых стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено" поручил Ростуризму вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

Как сообщил "Коммерсанту" гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, на российских курортах по системе "все включено" работают 10-15% средств размещения, и последние два года эта доля остается стабильной. По его словам, размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, так как переход к all inclusive повышает стоимость размещения на четверть.

В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров.



"В Турции в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса активно заняты местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя. В Краснодарском крае в период высокого сезона наблюдаются перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством", — заметил он.



Все включено" или all inclusive – система организации питания в отелях, которая появилась в Турции в начале 90-х годов. В стоимость проживания в гостинице, которую клиент оплачивает заранее, входит питание и все напитки, включая спиртное, анимация, занятия различными видами спорта. Сейчас эта система широко предлагается в Турции, Греции, Египте, Болгарии, странах Карибского бассейна и некоторых других.



По данным опросов, отели "все включено" наиболее популярны у россиян, выезжающих на морские курорты. В частности, их выбирают более 90% туристов, отправляющихся на отдых в Турцию. Она привлекает туристов тем, что позволяет точно прогнозировать расходы, не выходить за пределы отеля и иметь неограниченный доступ к бару.