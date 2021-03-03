Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по четвергам и воскресеньям в 2:00, прилет в новый аэропорт Стамбула (IST) в 5:40.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800 по заказу туроператора Pegas Touristik.

В поиске на сайте Nordwind есть прямой рейс Нижний Новгород — Стамбул 29 апреля, официальное подтверждение в пресс-службе авиаперевозчика "Интерфаксу" пока получить не удалось. На сайте нижегородского аэропорта в расписании пока эти рейсы не появились.

В настоящее время рейсы на этом направлении не выполняются.

Как сообщалось ранее, в 2017 году турецкий лоукостер Onur Air из-за низкого спроса отказался от регулярных рейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и Волгограда, которые планировались к открытию. В частности, из Нижнего Новгорода предполагалось открыть рейсы с 4 мая 2017 года и выполнять их трижды в неделю.

Турецкая авиакомпания Atlasglobal в конце мая 2017 года открыла регулярные рейсы по маршруту Стамбул — Нижний Новгород. Рейсы выполнялись на лайнере A321 четыре раза в неделю (по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям). Однако с 23 июня Atlasglobal прекратила выполнение этих рейсов. Авиакомпания поясняла, что не нашла достаточного количества пассажиров.

На этом маршруте также пробовала работать авиакомпания Pegasus Airlines, которая открыла регулярные рейсы в конце июня 2017 года. Рейсы выполнялись трижды в неделю. Затем Pegasus Airlines принял решение оставить прямые регулярные рейсы на маршруте Стамбул — Нижний Новгород в осенне-зимнем расписании с частотой дважды в неделю. Полеты были приостановлены в начале 2018 года.