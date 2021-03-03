Накануне он прибыл в Барнаул, где посетил Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и среднюю общеобразовательную школу.

"В графике председателя правительства запланировано посещение строящегося агропромышленного парка "Амза" и производства компании "Нарине", — говорится в сообщении пресс-службы.

Агропромышленный парк общей площадью 8058 кв. м будет построен в Майминском районе Республики Алтай, в 12 км от Горно-Алтайска. В соответствии с проектом, на одной площадке будет созданы предприятия по переработке мяса, агросырья и дикоросов на местном уровне. В перспективе планируется продажа местной продукции за пределами региона.

Как ожидается, после осмотра строительной площадки премьер пообщается с будущими резидентами парка.

Кроме производственной деятельности на площадке агропарка планируется проведение сельскохозяйственных ярмарок, туристических выставок, проведение различных встреч, форумов и конференций.

Кроме того, премьер познакомится с работой завода "Нарине", который занимается производством безалкогольных травяных бальзамов, травяных чаёв, лечебных масел и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.

После этого глава правительства побывает в Республиканском классическом лицее, рассказали в пресс-службе кабинета министров.

В ходе рабочей поездки главы правительства также запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае и встреча с главой республики Олегом Хорохординым.

В поездке премьера будут сопровождать министр просвещения Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Дмитрий Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.