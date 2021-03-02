"В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться при нынешних обстоятельствах. При этом организаторы надеялись, что конкурс может состояться в рамках "сценария B" — в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса во вторник.

"Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", — отмечается в сообщении.

В рамках выбранного "сценария B" количество человек в каждой делегации будет сокращено по сравнению с предыдущими годами. Также будет сокращено количество журналистов, которые могут присутствовать на мероприятии. На самом шоу смогут присутствовать до 500 журналистов, а еще 1000 смогут освещать шоу в новом онлайн-пресс-центре.

Решение о том, может ли публика присутствовать на шоу и какие общественные мероприятия могут проводиться в рамках "Евровидения" в Роттердаме, будет принято позже, уточнили организаторы.

Всем участникам конкурса песни "Евровидение" из-за рубежа рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды, также они должны получить отрицательный тест на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета. Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену Роттердама Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой.

"Наша цель ясна: предотвратить передачу вируса во время мероприятия. Если кто-то получает положительный тест на COVID-19, вступает в силу наш протокол изоляции, мы информируем соответствующие органы, следим за ситуацией и принимаем меры при необходимости. Если в результате участник не может выступать вживую, будет использована резервная запись", — сообщила исполнительный продюсер шоу 2021 года Ситсе Баккер.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

"Евровидение" — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.