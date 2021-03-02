"Вместе с экономическими проектами хотел бы предложить вашим студентам поучаствовать в грантовых образовательных программах Венгрии, а также показать венгерским туристам интересные места Свердловской области — когда закончится пандемия", — сказал на встрече с Куйвашевым генконсул Фабиан, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь губернатор отметил, что Свердловская область и Венгрия имеют положительный опыт совместных проектов.

"Наши проекты в области модернизации ЖКХ и высокотехнологичной медицины уверенно развиваются и получили высокую оценку российско-венгерской межправительственной комиссии по региональному сотрудничеству", — сказал Куйвашев.

Стороны договорились продолжить диалог осенью на заседании рабочей группы, в котором примут участие представители властей и деловых кругов двух стран.