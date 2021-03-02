Фото: Кадр из фильма "Земной пояс. Уральские писаницы"

"На Среднем Урале сохранилось много наскальных рисунков – писаниц, которые дошли до нас сквозь тысячелетия, но, к сожалению, сегодня они варварски уничтожаются: исчезают под копотью от костров и под современными граффити, — приводятся в сообщении слова авторов фильма.

Одна из целей фильма — поднять проблему и вопрос о сохранении наскальных рисунков.

"Финальным эпизодом фильма стали кадры фестиваля «Искусство древних людей», где юные художники и граффитисты, переосмыслив древние рисунки, создали по их мотивам собственные произведения на территории этнопарка «Земля предков»", — пояснили авторы.

Фото: Кадр из фильма "Земной пояс. Уральские писаницы"

В процессе подготовки фильма творческая команда посетила такие свердловские достопримечательности, как Северские скалы, Аятские писаницы, Ирбитский писаный камень, скалу Писанец в Природном парке "Оленьи Ручьи". На Южном Урале авторы сняли Араслановские писаницы и святилище Большие Аллаки, расположенное на границе Свердловской и Челябинской областей.

Как считают создатели, документальный фильм может помочь восполнить дефицит информации о культуре Урала в соцсетях и региональных СМИ, а также познакомит с уникальным памятниками культуры федерального значения на территории Свердловской области.

Проект был реализован при поддержке фонда президентских грантов, а сам фильм размещен на Youtube.

Уральские писаницы или писаные камни насчитывают около 5 тысяч лет. Всего на Урале найдено около 90 мест, где можно увидеть древние наскальные рисунки, чаще всего они расположены у воды на вертикальных или наклонных поверхностях скал. Рисунки нанесены природными красителями или оксидами металлов, как правило они красноватые, желтые или коричневые. Древние художники эпохи неолита и мезолита изображали геометрические фигуры, зверей и птиц, человекоподобные фигуры.