"Фактически он может стать центром археологии для большей части регионов ЦФО. Старая Рязань — уникальный археологический памятник мирового значения, требующий поддержки и постоянного внимания научного сообщества", — сказал губернатор региона Николай Любимов в ходе рабочей встречи с первым замминистра культуры РФ Сергеем Обрывалиным.

Проект создания археологического комплекса планируется реализовать совместно при федеральном и региональном финансировании.

Также в ходе встречи были рассмотрены предложения губернатора о включении более 30 объектов культурного наследия Рязанской области в перечень памятников истории и культуры народов РФ, требующих проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке.

Городище Старая Рязань — одно из самых больших в России. Оно находится в 65 км юго-восточнее современной Рязани на высоком берегу Оки. Когда-то здесь находилась столица Рязанского княжества.