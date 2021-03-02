"Случай произошел на прошлой неделе. Туристка из Техаса ожидала свой рейс в международном аэропорту Лас-Вегаса Маккаран. Скоротать время она решили в игровом автомате Wheel of Fortune ("Колесо фортуны"). Ей удалось выиграть джекпот в размере 302 тысяч долларов", — пишет портал.

Крупный выигрыш прокомментировали пользователи сети. "Оставил в этом автомате свои $200 всего несколько дней назад. Рад, что смог внести свой вклад", — саркастично заметил один из них в Twitter.

Лас-Вегас – город-курорт в пустыне Мохаве в Неваде (США), который славится своей бурной ночной жизнью. Здесь расположено множество круглосуточных казино и других развлекательных заведений.

В зоне выдачи багажа и выхода на посадку аэропорта Лас-Вегаса расположены около 1,4 тыс. игровых автоматов. Сейчас из-за ограничений, связанных с пандемией, работают 500 из них – это помогло увеличить размер джекпота.

"Выигрыш туристки хоть и значительный, но не рекордный. В июле прошлого года пассажир из Калифорнии выиграл $873 тысячи в слот-машине. А рекорд всех времен – джек-пот в размере $3,96 млн, который также забрал один из пассажиров аэропорта Маккаран", — сообщает портал.

Как отмечает Travel and Leisure, сейчас туристы вновь начали возвращаться в Лас-Вегас после пандемии. Казино возобновляют работу в режиме 24/7. Ожидается, что в ближайшие недели будут восстановлены развлекательные программы и заработают клубы под открытым небом. К 15 марта вместимость заведений будет увеличена до 50%.