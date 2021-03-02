«Наш последний прогноз по въездному туризма в 2021 году предполагает рост турпотока на 21% по сравнению с 2020 годом, до 11,7 млн прибытий. При этом он останется ниже уровня 2019 года на 71%. Расходы иностранных туристов, как ожидается, составят 6,6 млрд фунтов, что на 16% выше, чем в 2020 году, но на 77% меньше, чем в 2019», — сказал он в ходе онлайн-выставки ExploreGB.

По словам Николса, эти цифры легко могут быть пересмотрены в сторону снижения в зависимости от ситуации c пандемией.

«Ключевым вопросом для возобновления туризма сейчас становится вакцинация. От того, как она будет идти в разных странах, будет зависеть и реализация наших прогнозов по турпотоку. В ближайшие несколько месяцев мы вряд ли увидим рост числа туристов. Прогнозы для Европы предполагают начало восстановления во второй половине года, но до уровня заметно ниже доковидного. Процесс возвращения туристов из далеко расположенных стран будет еще более медленным и явно различающимся от страны к стране», — добавил эксперт.

Внутренний туризм, по его словам, будет восстанавливаться быстрее иностранного, что уже показало лето 2020 года.

«По прогнозам Oxford Economics, въездной туризм в Великобританию не восстановится до доковидного уровня раньше 2025 года, а расходы туристов в стране – раньше 2027», — подчеркнул Николс.

Он отметил, что уровень бронирования билетов в Великобританию остается катастрофически низким. В феврале он был ниже уровня аналогичного месяца 2020 года на 97%.

На выставке ExploreGB, которую ежегодно организует VisitBritain, британские отели, музеи, транспортные компании и другие поставщики услуг в сфере туризма встречаются с зарубежными туроператорами, отправляющими в Великобританию туристов. Ежегодно место проведения меняется, чтобы зарубежные гости могли посмотреть разные регионы. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии, а в 2021 проходит в онлайн-формате.

В конце февраля правительство Великобритании опубликовало дорожную карту, в соответствии с которой планирует снимать ковидные ограничения, в том числе, для международного туризма. Как следует из документа, 12 апреля рабочая группа Travel Taskforce под руководством министров транспорта и здравоохранения представит доклад с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно быстрее открыть границы, минимизировав риск завоза новых случаев коронавируса. После этого правительство определит сроки возобновления международных путешествий, но это произойдет не раньше 17 мая.