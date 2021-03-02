"Городок Ассос ежегодно принимает сотни тысяч туристов, которые приезжают сюда ради исторических достопримечательностей – древнего храма, амфитеатра, мечети, гавани, моста, замка и других мест. Но в последнее время из-за землетрясений скалы стали обрушаться и угрожать людям", — сообщает телеканал.

Как отмечается, проблема стала очевидна еще в 2015 году, когда на крышу одного из туристических объектов упали обломки скал. Очередной обвал горной породы произошел на дорогу в октябре прошлого года.

Проведенная экспертиза показала, что в городе необходимо укреплять скалы – на это понадобится около 500 дней, работы начнутся в ближайшее время. В результате представляющие опасность камни будут разрушены, а остальные укреплены специальной сеткой.

Ассос – город исторического наследия, его древние руины были обнаружены при раскопках в 1881—1883 гг. Именно в этот город отправился Аристотель после ухода из Платоновской Академии в Афинах. Он преподавал в местной Академии. Многие древние сооружения Ассоса на сегодняшний день лежат в руинах. Так, в храме Афины сохранилось лишь 6 из 38 колонн.